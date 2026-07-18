Policija traži lopove: Maloljetniku ukraden romobil, starijem muškarcu dokumenti i novac

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana evidentirane su dvije krađe te 14 prometnih nesreća, priopćila je policija.

Na zadarskom Poluotoku nepoznati počinitelj ukrao je električni romobil u vlasništvu maloljetnika. Krađa se dogodila u srijedu, 16. srpnja, a materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura.

Druga krađa zabilježena je u petak u Ulici Bleiburških žrtava u Zadru. Nepoznati počinitelj 74-godišnjaku je ukrao torbicu u kojoj su se nalazili osobni dokumenti i novac. Materijalna šteta iznosi više desetaka eura.

Policija protiv zasad nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide kako bi ih pronašla.

Od 17. do 18. srpnja na području zadarske policijske uprave evidentirano je i 14 prometnih nesreća. U njima su ozlijeđene tri osobe, a težina njihovih ozljeda zasad nije utvrđena.