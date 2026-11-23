Šibenska policija izvijestila je o neobičnoj krađi koja se dogodila 16. studenoga u Šibeniku. Nepoznati počinitelj iz trgovine je ukrao parno glačalo za odjeću, čija se vrijednost procjenjuje na oko 300 eura.

Kako navode iz policije, riječ je o jednoj od značajnijih prijava iz područja sigurnosnih događaja o kojima su izvijestili nakon proteklog vikenda.

Policija traga za počiniteljem

Krađom je trgovini pričinjena materijalna šteta od približno 300 eura.

Protiv zasad nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Policijski službenici provode izvide kako bi utvrdili identitet osobe odgovorne za krađu i rasvijetlili okolnosti događaja.