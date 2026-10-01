Policija traži dvojicu muškaraca zbog teške krađe: Prepoznajete li osobe s fotografija?

Zagrebačka policija zatražila je pomoć građana u istrazi teške krađe koja se dogodila na području Medveščaka.

Kako su izvijestili iz policije, u srijedu, 1. srpnja 2026. godine, dvojica zasad nepoznatih počinitelja počinila su kazneno djelo teške krađe.

Policija je objavila fotografije dvojice muškaraca za koje pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu te poziva građane koji ih prepoznaju da se jave.

Prvi muškarac procijenjene je dobi između 25 i 35 godina, srednje tjelesne građe i visok između 170 i 180 centimetara. Svijetle je puti i izbrijane glave, a na fotografijama je odjeven u crnu majicu kratkih rukava, sive kratke hlače i bijele tenisice te nosi sunčane naočale.

Drugi muškarac također je procijenjene dobi između 25 i 35 godina i visok između 170 i 180 centimetara. Mršavije je tjelesne građe, svijetle puti i kratke crne kose. Odjeven je u crnu majicu kratkih rukava i svijetle kratke hlače, a nosi sive tenisice i sunčane naočale.

Građani koji imaju korisne informacije o osobama s fotografija mogu se javiti policiji na broj 192 ili 01/4617-866.

Informacije je moguće dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr i v.pp.zagreb@mup.hr