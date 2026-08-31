Policija traga za Rusom: Na streljani u Crnoj Gori ubijena trojica zaposlenika

Crnogorska policija traga za ruskim državljaninom Mihailom Šabuninom (30) zbog sumnje da je danas u Danilovgradu počinio trostruko ubistvo.

Na streljani "Češka zbrojovka" u Danilovgradu u Crnoj Gori danas su pronađena tijela trojice zaposlenika. Pretpostavlja se da je Šabunin vatrenim oružjem usmrtio Petra Globarevića (24) iz Podgorice, Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada i Nemanju Kapora (20) iz Podgorice, piše portal Vijesti.me.

Tijela je pronašao M. J., vlasnik streljane, koji je obavijestio dežurnu službu Odjeljenja sigurnosti Danilovgrad. RTCG javlja da je policija pronašla vozilo Seat Cordoba registarskih oznaka PG AC 472 kojim je pobjegao osumnjičeni. To vozilo je u vlasništvu oca jednog od ubijenih.

Policija zaustavlja i kontrolira vozila

Policija intenzivno radi na pronalasku i uhićenju osumnjičenog. Zaustavljaju se i kontroliraju sva vozila koja se kreću iz smjera Danilovgrada prema Podgorici.

"Pozivamo građane da, ako imaju podatke o osumnjičenoj osobi ili je primijete, podatke o njezinu boravištu i kretanju prijave Upravi policije na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtualna policijska postaja) ili na bilo koji drugi način. Informacije o osobi policiji se mogu dostaviti i anonimno. Molimo građane da pomognu u lociranju ove osobe, uz napomenu da svako skrivanje informacija o osobi za kojom se traga predstavlja kazneno djelo", priopćeno je iz Uprave policije, prenosi Index.

Uprava policije upozorila je građane da ostanu u svojim domovima dok traje potraga za osumnjičenim naoružanim počiniteljem trostrukog ubojstva.

Zločin se ne povezuje s ratom klanova

Crnogorski mediji niti policija u toj zemlji ne povezuju ovo ubojstvo s ranijim priopćenjem crnogorskog premijera o, kako je naveo, dužnosnicima najmanje dvije države iz regije koji hibridnim djelovanjem pokušavaju usporiti put Crne Gore prema Europskoj uniji.

Također, ubojstva se ne povezuju ni s ratom dvaju zaraćenih crnogorskih kriminalnih klanova, Kavačkog i Škaljarskog.