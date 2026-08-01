Policija traga za prevarantima koji su 78-godišnjakinju oštetili za više od 31.000 eura!

Policija traga za zasad nepoznatim osobama koje su tijekom srpnja prevarile 78-godišnju Osječanku i od nje izvukle 31.300 eura.

Prevaranti su je kontaktirali telefonom te joj se predstavili kao agenti koji se bave povratom novca osobama oštećenima u ranijim prijevarama. Ponudili su joj pomoć u vraćanju izgubljenog novca, nakon čega su je lažnim prikazivanjem činjenica doveli u zabludu.

Vjerujući njihovoj priči, žena im je na ruke predala 31.300 eura.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske poručili su kako intenzivno tragaju za počiniteljima, a građane su ponovno upozorili da o opasnostima ovakvih prijevara razgovaraju sa starijim članovima obitelji, susjedima i drugim osobama koje bi mogle postati mete prevaranata.

Ne puštajte nepoznate osobe u dom

Policija upozorava da službene osobe nikada neće doći na kućnu adresu i od građana tražiti predaju novca radi provjere njegove ispravnosti ili sumnje u krivotvorenje.

Jedan od čestih scenarija je dolazak osobe koja se predstavlja kao policajac, pokazuje navodnu službenu značku te traži novčanice na pregled. Građanima se savjetuje da takvim osobama ne predaju novac i da odmah nazovu policiju.

Oprez s nepoznatim osobama na vratima

Prevaranti se često pokušavaju domoći ulaska u kuću ili stan izazivanjem suosjećanja. Mogu zatražiti čašu vode, pomoć ili se predstaviti kao osobe kojima je hitno potrebna usluga.

Dok vlasnik doma odlazi u drugu prostoriju, počinitelj može iskoristiti trenutak nepažnje i ukrasti novac ili druge vrijednosti.

Ništa ne potpisujte bez savjeta osobe od povjerenja

Poseban oprez potreban je i pri sklapanju ugovora na kućnom pragu ili nakon telefonskog poziva. Građanima se savjetuje da dokumente ne potpisuju prije nego što ih prouče i posavjetuju se s članom obitelji ili drugom osobom kojoj vjeruju.

Ne otkrivajte osobne i bankovne podatke

Policija upozorava da se osobni podaci, brojevi kartica, PIN-ovi, jednokratne lozinke i drugi bankovni podaci ne smiju davati nepoznatim osobama putem telefona, interneta ili poruka.

Banke, policija i druge službene institucije od građana neće telefonski tražiti povjerljive podatke niti ih nagovarati da novac prebace na drugi račun ili predaju nepoznatoj osobi.

Iz policije preporučuju i posjet internetskoj stranici Web heroj, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova. Ondje se mogu pronaći informacije o najčešćim vrstama prijevara, načinima njihova prepoznavanja te savjeti za sigurnije korištenje interneta i zaštitu osobnih podataka.