Policija traga za počiniteljem: Ženi ukradena torbica, šteta oko 1000 eura

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana evidentirana je jedna krađa, a policija i dalje traga za nepoznatim počiniteljem.

Kako su priopćili iz policije, u petak, 4. rujna, na zadarskom predjelu Jazine II nepoznata osoba otuđila je torbicu s novcem u vlasništvu 48-godišnjakinje.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko tisuću eura.

Protiv nepoznatog počinitelja policija podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a u tijeku su i izvidi s ciljem njegova pronalaska.

U istom razdoblju na području Policijske uprave zadarske evidentirano je i 16 prometnih nesreća.

U njima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, dok kod još četiri osobe težina ozljeda zasad nije okvalificirana.