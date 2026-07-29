Policija traga za osobom koja je bengalkom oštetila brodove

U noći s 25. na 26. srpnja u Pirovcu došlo je do oštećenja dvaju brodova nakon što je zasad nepoznata osoba zapalila bengalku.

Prema informacijama policije, uslijed paljenja bengalke oštećene su tende i jastuci na dva broda u vlasništvu 44-godišnjaka. Materijalna šteta procijenjena je na oko 600 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i izvide kako bi utvrdila identitet počinitelja. Protiv nepoznate osobe bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.