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Policija traga za osobom koja je bengalkom oštetila brodove

Pogledajte kolika je šteta nastala

U noći s 25. na 26. srpnja u Pirovcu došlo je do oštećenja dvaju brodova nakon što je zasad nepoznata osoba zapalila bengalku.

Prema informacijama policije, uslijed paljenja bengalke oštećene su tende i jastuci na dva broda u vlasništvu 44-godišnjaka. Materijalna šteta procijenjena je na oko 600 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i izvide kako bi utvrdila identitet počinitelja. Protiv nepoznate osobe bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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