Policija traga za nepoznatim počiniteljima: Provala vrijedna nekoliko tisuća eura, ukraden i automobil

Niz krađa i oštećenja imovine zabilježen je proteklih dana na zadarskom području. Policija traga za počiniteljima nekoliko kaznenih djela, među kojima je i provala u mobilnu kućicu u Zatonu iz koje su ukradeni novac i alkohol.

Kako je izvijestila Policijska uprava zadarska, nepoznati počinitelj u petak, 7. kolovoza, provalio je u mobilnu kućicu 34-godišnjeg državljanina Slovenije u Zatonu.

Iz kućice je ukrao novac i alkoholno piće, a vlasniku je pričinjena šteta od nekoliko tisuća eura.

Policija istražuje i krađu automobila na zadarskom Višnjiku. Vozilo u vlasništvu 33-godišnjaka nestalo je tijekom 6. i 7. kolovoza, a njegova vrijednost procijenjena je na oko tisuću eura.

Na meti lopova našao se i turist iz Nizozemske. Nepoznati počinitelj u četvrtak je na plaži Kolovare 41-godišnjem nizozemskom državljaninu ukrao sunčane naočale vrijedne nekoliko stotina eura.

Još jedan slučaj policiji je prijavljen na Bilom Brigu. Tijekom noći sa 6. na 7. kolovoza nepoznata osoba oštetila je pneumatike na automobilu 30-godišnje državljanke Srbije. Šteta se i u ovom slučaju procjenjuje na nekoliko stotina eura.

Protiv nepoznatih počinitelja policija podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide kako bi ih pronašla.

Na zadarskim prometnicama u protekla 24 sata evidentirano je i 15 prometnih nesreća. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok za još tri osobe težina ozljeda zasad nije utvrđena.