Policija traga za muškarcem povezanim s ozljeđivanjem osobe u Trogiru: „Ne približavajte mu se, odmah nas nazovite!“

Policijska uprava splitsko-dalmatinska uputila je hitan poziv građanima za pomoć u pronalasku muškarca kojeg se dovodi u vezu s događajem u kojem je u petak ujutro u Trogiru ozlijeđena jedna osoba.

Policija je objavila video i fotografije muškarca te pozvala sve koji imaju informacije o njegovu identitetu ili druge korisne informacije da se jave.

– Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba. Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192 – poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Iz policije su uputili i posebno upozorenje građanima koji bi mogli uočiti muškarca.

– Ukoliko uočite ovog muškarca, nemojte mu se približavati, nego odmah nazovite policiju na 192 – naglasili su.