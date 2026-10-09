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Policija traga za muškarcem povezanim s ozljeđivanjem osobe u Trogiru: „Ne približavajte mu se, odmah nas nazovite!“

Splitska policija objavila je fotografije i video muškarca kojeg dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba. Građane pozivaju na pomoć, ali i upozoravaju da mu se ne približavaju ako ga uoče
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Policijska uprava splitsko-dalmatinska uputila je hitan poziv građanima za pomoć u pronalasku muškarca kojeg se dovodi u vezu s događajem u kojem je u petak ujutro u Trogiru ozlijeđena jedna osoba.

Policija je objavila video i fotografije muškarca te pozvala sve koji imaju informacije o njegovu identitetu ili druge korisne informacije da se jave.

– Na objavljenom videu i fotografijama je muškarac koji se dovodi u vezu s događajem u kojem je jutros u Trogiru ozlijeđena jedna osoba. Pozivamo građane koji imaju korisne informacije o identitetu osobe ili druge korisne informacije da nazovu policiju na broj 192 – poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

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Iz policije su uputili i posebno upozorenje građanima koji bi mogli uočiti muškarca.

– Ukoliko uočite ovog muškarca, nemojte mu se približavati, nego odmah nazovite policiju na 192 – naglasili su.

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