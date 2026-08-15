Policija traga za lopovima: Tri krađe i tisuće eura štete

Policijska uprava zadarska tijekom proteklog je dana evidentirala jednu tešku krađu i dvije krađe, a policija traga za nepoznatim počiniteljima.

U Svetom Filipu i Jakovu nepoznati je počinitelj tijekom noći s 13. na 14. kolovoza nasilno otvorio vrata samostojećeg prodajnog objekta, odnosno štanda u vlasništvu 50-godišnjakinje, te iz unutrašnjosti ukrao novac.

Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura.

Policija istražuje i krađu koja se dogodila između 11. i 13. kolovoza u Pakoštanima. Nepoznati počinitelj ondje je 39-godišnjem državljaninu Slovenije ukrao nosač bicikala za automobil. I u ovom slučaju šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Najveća šteta zabilježena je u Biogradu, gdje je u četvrtak, 13. kolovoza, 38-godišnjem vlasniku ukraden električni romobil i SUP daska.

Materijalna šteta u tom slučaju prelazi tisuću eura.

Protiv nepoznatih počinitelja policija podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja izvide kako bi ih pronašla.

Tijekom istog razdoblja na području Policijske uprave zadarske evidentirano je i 14 prometnih nesreća, u kojima su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede.