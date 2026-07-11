Policija traga za lopovima: Iz automobila ukradeno nekoliko tisuća eura, na plaži nestao mobitel

Tijekom protekla 24 sata, od 10. do 11. srpnja, na području Policijske uprave zadarske zabilježene su dvije krađe te 14 prometnih nesreća.

U Benkovačkom Selu nepoznati je počinitelj iz vozila 51-godišnje vlasnice ukrao novac. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

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Druga krađa dogodila se na plaži u Zadru, gdje je 43-godišnjaku otuđen mobitel vrijedan nekoliko stotina eura.

Policija protiv zasad nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide radi njihova pronalaska.

U istom razdoblju evidentirano je i 14 prometnih nesreća. U njima su ozlijeđene tri osobe, a težina njihovih ozljeda zasad nije utvrđena.