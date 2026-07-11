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Policija traga za lopovima: Iz automobila ukradeno nekoliko tisuća eura, na plaži nestao mobitel

Ukradeni novac i mobitel

Tijekom protekla 24 sata, od 10. do 11. srpnja, na području Policijske uprave zadarske zabilježene su dvije krađe te 14 prometnih nesreća.

U Benkovačkom Selu nepoznati je počinitelj iz vozila 51-godišnje vlasnice ukrao novac. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

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Druga krađa dogodila se na plaži u Zadru, gdje je 43-godišnjaku otuđen mobitel vrijedan nekoliko stotina eura.

Policija protiv zasad nepoznatih počinitelja podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide radi njihova pronalaska.

U istom razdoblju evidentirano je i 14 prometnih nesreća. U njima su ozlijeđene tri osobe, a težina njihovih ozljeda zasad nije utvrđena.

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