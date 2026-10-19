Policija traga za još sedmoricom muškaraca nakon Torcidina kortea, za 23 osobe utvrđena sumnja u kazneno djelo

Policija je dosad za ukupno 23 osobe utvrdila osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju u sklopu postupanja nakon Torcidina kortea u Splitu. Šest osoba nalazi se u zatvoru, jedna je sinoć predana pritvorskom nadzorniku, dok se nad još jednom osobom provodi kriminalističko istraživanje te bi tijekom dana trebala biti privedena pritvorskom nadzorniku. Potvrdili su nam to iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Policija je potvrdila da je potraga za dvojicom muškaraca realizirana, dok se za preostalom sedmoricom i dalje traga.

– Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske do sada su za ukupno 23 osobe utvrdili osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju. U zatvoru se nalazi šest osoba, jedna osoba je predana sinoć pritvorskom nadzorniku, a nad jednom osobom se provodi kriminalističko istraživanje i bit će privedena pritvorskom nadzorniku tijekom dana – naveli su iz policije.

Dodali su kako se kriminalističko istraživanje nastavlja.

– Od broja osoba čije smo fotografije jučer objavili, za dvije osobe potraga je realizirana, dok je za ostalih sedam, čije se fotografije nalaze na poveznici, potraga u tijeku – poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.