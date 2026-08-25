Policija sumnja da je kod Velike Gorice ilegalno zakopavao otpad: 29-godišnjak završio u pritvoru

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za ugrožavanje okoliša otpadom na području Obrezine kod Velike Gorice.

Prema navodima policije, sumnja se da je muškarac od početka srpnja pa sve do 24. kolovoza na više lokacija nezakonito postupao s većim količinama različitog otpada.

Otpad zatrpavao zemljom i šljunkom

Istražitelji sumnjaju da je 29-godišnjak otpad sakupljao, prihvaćao, odlagao, premještao i razgrtao na nekoliko katastarskih čestica. Dio zemljišta u vlasništvu je različitih fizičkih osoba, dok je dio u vlasništvu Republike Hrvatske.

Riječ je, navodi policija, o građevinskom, komunalnom i drugom otpadu.

Sumnja se da je radnim strojem otpad ubacivao u prethodno iskopane rupe u tlu, a potom ga skrivao prekrivajući ga slojevima zemlje i šljunka.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog podnijela posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Muškarac je potom u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Iz zagrebačke policije navode i da su s 29-godišnjakom imali posla i ranijih godina. Prema njihovim informacijama, protiv njega su u više navrata postupali te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela.