Policija stiže na Kozjak, vlasnici dižu uzbunu: "Još ne znamo gdje će cesta konačno proći"

Za 8. i 13. listopada zakazani su novi očevidi na nekretninama obuhvaćenima projektom državne ceste od DC8 u Kaštel Kambelovcu do čvora Vučevica na autocesti A1, a drugi očevid trebao bi se održati i uz policijsku asistenciju. Istodobno vlasnici zemljišta tvrde kako još uvijek nisu dobili dokumentaciju koja bi im trebala dati odgovore na dva ključna pitanja – na temelju kojih podataka, stručnih podloga, kriterija i usporedbi je odabrana upravo postojeća trasa preko Kozjaka te gdje će cesta u konačnici prolaziti unutar utvrđenog koridora.

Očevidi zakazani, traži se odgoda

Prvi očevid zakazan je za 8. listopada na nekretninama na južnim padinama Kozjaka, dok je novi zakazan za 13. listopada. Za drugi je određena asistencija Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Policijske postaje Kaštela. Prema navodima vlasnika, njihove punomoćnice do 5. listopada nisu službeno zaprimile zaključke o očevidima, nego su za njih doznale od svojih stranaka. Zatražena je stoga odgoda očevida do dostave tražene dokumentacije i ostavljanja vremena potrebnog za njezino proučavanje. Od policije je zatraženo i pojašnjenje tko je zatražio policijsku pomoć, kada, za koju konkretnu radnju, na kojoj pravnoj osnovi i zbog kojih okolnosti.

Zašto je odabrana baš Varijanta 2?

Jedno od središnjih pitanja odnosi se na izbor trase. U dokumentaciji se, navodi se, spominje više varijanti – F, G, H, 1 i 2 – pri čemu je kao najpovoljnija izabrana Varijanta 2. Međutim, prema stručnom mišljenju na koje se vlasnici pozivaju, u Studiji utjecaja na okoliš nisu pronađeni jasno definirani kriteriji ni metodologija njihova vrednovanja iz kojih bi bilo moguće provjeriti na koji se način došlo do zaključka da je upravo ta varijanta najbolja.

Nakon njezina odabira ostale se spomenute varijante, prema istom mišljenju, više ne obrađuju. Vlasnici zato traže odgovor na pitanje koje su varijante doista analizirane, jesu li međusobno uspoređene te kakvu su težinu pri izboru imali prometni i tehnički kriteriji, utjecaj na okoliš i krajobraz, poljoprivredno i šumsko zemljište, postojeća gospodarstva i vlasnički odnosi. Posebno se problematizira činjenica da vlasnicima, prema njihovim navodima, još nije dostavljen dokument iz kojega mogu nedvojbeno utvrditi konačan položaj ceste unutar utvrđenog koridora. Naglašavaju kako koridor i konačan položaj prometnice unutar njega nisu isto.

Istodobno se već provodi postupak osiguranja dokaza na konkretnim nekretninama, zakazuju očevidi te utvrđuje njihovo stanje i vrijednost. Vlasnici navode i kako postoje indicije da je tijekom razvoja projekta dolazilo do pomicanja položaja trase te traže dokumentaciju iz koje bi bilo moguće utvrditi je li se položaj doista mijenjao, kada, zbog čega i na temelju koje tehničke ili geodetske podloge.

Jedan OPG zaobiđen, dva zahvaćena

Dodatna pitanja otvara i položaj trase na samom terenu. Prema informacijama kojima raspolažu vlasnici, odabrana trasa zaobilazi jedan OPG na području Kaštel Kambelovca, dok istodobno zahvaća dva OPG-a na području Kaštel Lukšića.

Traže odgovor na pitanje koji su kriteriji doveli do takvog rješenja. Upravo zato ne traže, poručuju, samo nekoliko sati uvida u opsežan spis, nego dokumentaciju u elektroničkom obliku koju bi mogli detaljno proučiti i dati na analizu geodetima, projektantima i drugim stručnjacima.

Od 24,76 do 75,61 eura po kvadratu

Otvoreno je i pitanje vrijednosti zemljišta.

Prema navodima iz dostavljenih informacija, Hrvatske ceste vlasnicima su u oglasu objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji nudile iznose od 24,76 do 40,90 eura po četvornom metru. S druge strane, u procjembenim elaboratima izrađenima na zahtjev Hrvatskih cesta u okviru istog projekta utvrđene su vrijednosti poljoprivrednog zemljišta od 46,34 do približno 75,61 eura po četvornom metru.

Vlasnici zato traže odgovor prema kojim su podacima i usporednim nekretninama određivane ranije ponuđene cijene, kao i što će biti s vlasnicima koji su ponuđene iznose već prihvatili i sklopili nagodbe. Kao primjer potrebe da se sva pitanja razjasne prije početka radova navodi se i nedavni slučaj protupožarne prometnice "Studenčine – Visoki vrh". Radovi su ondje započeli, ali su nakon reakcije Muzeja grada Kaštela i udruga zbog kulturno-povijesnih nalazišta obustavljeni. Među spominjanim lokalitetima bili su povijesni put koji je povezivao Kaštel Kambelovac i Vučevicu te ostaci novovjekovne kule stražarnice. Protupožarni put i državna cesta prema Vučevici dva su odvojena projekta, no vlasnici smatraju da je pouka ista – stručna pitanja potrebno je otvoriti prije nego što strojevi dođu na teren.

Rasprava nije samo o parcelama, nego i o budućnosti Kozjaka

Iz udruge upozoravaju kako cijela priča ne bi trebala biti svedena samo na izvlaštenje, pojedinačne parcele i iznose naknada.

Kaštela na relativno malom prostoru povezuju more, sedam povijesnih jezgri, poljoprivredna zemljišta, OPG-ove i Kozjak s planinarskim putovima, trail stazama i velikim zelenim prostorom. Izgradnja nove prometnice podrazumijevala bi uklanjanje vegetacije, zemljane radove, nasipe, usjeke i novu infrastrukturu, zbog čega vlasnici smatraju kako izbor trase mora biti detaljno obrazložen i potkrijepljen usporedbama mogućih rješenja.

Dva projekta i pitanje zajedničkog utjecaja

Dodatnu nejasnoću, tvrde, stvara način na koji se projekti predstavljaju u javnosti. Lokacijska dozvola iz 2022. godine odnosi se na državnu cestu od čvora na DC8 u Kaštel Kambelovcu do čvora Vučevica na autocesti A1, dok se u dokumentima Hrvatskih cesta koristi i naziv "Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na DC8, Tunel Kozjak". Istodobno postoji i širi projekt "Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split".

Vlasnici smatraju da bi, predstavljaju li se ti projekti kao dijelovi iste prometne cjeline, javnosti trebalo pokazati i gdje su analizirani njihovi zajednički i kumulativni učinci na promet, prostor i okoliš. U dostavljenom tekstu posebno se naglašava i razlika između javnog nazivanja projekta strateškim i formalnog pravnog statusa strateškog investicijskog projekta Republike Hrvatske. Navodi se kako projekt "Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na DC8, Tunel Kozjak" nije proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske te da ne postoji odluka Vlade kojom bi mu takav status bio dodijeljen. Širi projekt "Novi ulaz u Split" zaseban je projekt i, ističe se, ta dva pojma ne bi trebalo poistovjećivati.

Tri nova spoja prema A1, a što će biti s DC8?

Uz samu trasu otvara se i pitanje prometne opravdanosti. Na približno 13 kilometara državne ceste DC8 kroz Kaštela planiraju se čak tri nova cestovna spoja prema autocesti A1.

Vlasnici zato traže prometne projekcije koje bi pokazale koliko će svaki od novih pravaca rasteretiti postojeću cestovnu mrežu, ali i koliko bi dodatnih vozila mogli dovesti na DC8. Posebno ističu važnost takvih analiza s obzirom na prometnu opterećenost ove prometnice i činjenicu da su se na njoj tijekom godina događale brojne teške prometne nesreće.

Spor pred Upravnim sudom

Nakon što je Ministarstvo odbacilo prijedlog vlasnika za obnovu postupka u kojem je izdana lokacijska dozvola, protiv te je odluke pokrenut upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu.

Očevidi su, međutim, već zakazani.

Prvi bi trebao biti održan 8. listopada, a drugi 13. listopada uz policijsku asistenciju. Vlasnici i dalje inzistiraju na odgovorima: prema kojim je podacima odabrana upravo ova trasa, koje su mogućnosti analizirane, kako su međusobno uspoređene, prema kojim kriterijima su vrednovane i gdje će cesta u konačnici prolaziti.