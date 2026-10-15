POLICIJA SE OGLASILA UOČI HAJDUKA I AJAXA: Tijekom Torcidina kortea zabilježeni sporni povici, pokrenuto kriminalističko istraživanje

Uoči večerašnjeg europskog dvoboja Hajduka i Ajaxa, koji je privukao velik broj domaćih i gostujućih navijača, Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o dosadašnjem tijeku osiguranja utakmice.

Prema informacijama policije, tijekom današnjeg dana, do trenutka objave priopćenja, nisu evidentirani događaji s elementima nasilnog ponašanja.

Međutim, tijekom velikog navijačkog kortea Torcide, koji se kretao od Plavog stabla prema Poljudu, zabilježeni su povici zbog kojih je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

„Tijekom današnjeg dana do ovog trenutka nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja. Tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni su povici s elementima kažnjivog sadržaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja”, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Podsjetimo, uoči utakmice navijači Hajduka organizirali su veliki korteo prema Poljudu, uz pjesmu, zastave i pirotehniku, dok su gostujući navijači Ajaxa na stadion stigli u deset autobusa.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja i identitet mogućih počinitelja.