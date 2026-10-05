Policija se oglasila o ubojstvu u Dalmaciji, unuk je ubio baku. Uhićen je

U Zadru se danas poslijepodne dogodilo ubojstvo. U stanu na gradskom predjelu Stanovi pronađena je teško ozlijeđena žena koja je od zadobivenih ozljeda preminula, dok je jedna muška osoba uhićena.

Kako je izvijestila zadarska policija, dojavu o ozlijeđenoj osobi zaprimili su danas, 5. listopada, u 13.53 sati.

"Na mjesto događaja su odmah po dojavi upućeni policijski službenici i druge žurne službe. U stanu je zatečena ženska osoba koja je od zadobivenih ozljeda preminula.

Jedna muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem je uhićena te je privedena u prostorije policije", priopćila je policija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje, dok se na mjestu događaja u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru provodi očevid.

RTL je ranije objavio kako je, prema njihovim neslužbenim informacijama, riječ o mladiću koji je ubio vlastitu baku. Policija zasad nije službeno potvrdila identitet žrtve i osumnjičenog niti njihov rodbinski odnos.

Također još nije poznato što je prethodilo napadu ni u kakvim se okolnostima ubojstvo dogodilo. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon dovršetka očevida i kriminalističkog istraživanja.