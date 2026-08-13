Policija se oglasila o požaru u Lokvi Rogoznici, imaju upozorenje za vozače

Zbog požara koji je izbio na području Lokve Rogoznice, Jadranska magistrala (D8) i dalje je zatvorena za promet.

Policijski službenici na terenu preusmjeravaju vozila u Omišu i na Dubcima na okolne prometne pravce. Magistralom se trenutno propuštaju samo vozila žurnih službi i stanari.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske apeliraju na sve vozače da poštuju upute i naredbe policijskih službenika koji reguliraju promet na terenu te da ne pokušavaju prolaziti zatvorenim dijelom ceste.

Situacija na području Lokve Rogoznice i dalje je pod nadzorom nadležnih službi, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje.