Policija razriješila brutalni napad u Dubrovniku: Otkriveno tko stoji iza premlaćivanja dvojice mladih Hrvata!

Dvojica mladih hrvatskih državljana napadnuta su tijekom ljeta u Dubrovniku, a policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja identificirala šestoricu osumnjičenih španjolskih državljana. Svi imaju po 18 godina, a protiv njih su podnesene kaznene prijave.

Kako je izvijestila dubrovačka policija, napad se dogodio 17. srpnja oko 4.15 sati u Ulici Frana Supila u Dubrovniku.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, svemu su prethodile nesuglasice ispred jednog noćnog kluba, nakon čega je šestorica španjolskih državljana fizički napala dvojicu hrvatskih mladića u dobi od 21 i 20 godina.

Jednog tukli šakama i nogama, drugog udarili bocom u glavu

Starijeg mladića napadači su najprije udarali šakama u lice, a zatim su ga nastavili udarati nogama po tijelu. U napadu je zadobio teške tjelesne ozljede.

Mlađeg, 20-godišnjeg mladića, jedan od napadača udario je bocom u glavu, nakon čega je pao na tlo. Prema policijskim navodima, ostali su ga potom nastavili udarati šakama i nogama po glavi i tijelu. Zadobio je lakše tjelesne ozljede.

Kaznene prijave protiv šestorice osumnjičenih

Nakon što su napadnuti mladići događaj prijavili Policijskoj postaji Dubrovnik, policija je provela kriminalističko istraživanje i identificirala osumnjičenike.

Jedan od šestorice 18-godišnjih Španjolaca osumnjičen je za kazneno djelo teške tjelesne ozljede, dok se preostalih pet sumnjiči za nasilničko ponašanje.

Protiv svih šest osumnjičenika podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.