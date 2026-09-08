Policija razotkrila lanac prostitucije u Dalmaciji: Osumnjičeni unajmljivao stanove i dogovarao klijente

Zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 37-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je organizirao prostituciju na području Zadra, Splita i Šibenika. Sumnjiči ga se da je tijekom gotovo godinu dana vrbovao i poticao sedam stranih državljanki na pružanje spolnih usluga, a zarađeni novac dijelio s njima.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave zadarske.

Prema policijskim sumnjama, 37-godišnjak je od listopada 2025. do 3. rujna 2026. godine vrbovao i poticao na prostituciju pet državljanki Venezuele, jednu državljanku Kolumbije i jednu državljanku Brazila.

Profile izrađivao pod različitim ženskim imenima

Policija sumnja da je osumnjičeni na internetskim stranicama izrađivao i ažurirao profile pod različitim ženskim imenima te objavljivao telefonske brojeve za kontakt. Na pozive zainteresiranih muškaraca javljao se putem mobilne aplikacije.

Dogovarao je pružanje spolnih usluga za određene novčane iznose, nakon čega je klijente upućivao u objekte na zadarskom, splitskom i šibenskom području. Te je prostore, prema sumnjama policije, prethodno unajmio upravo u svrhu prostitucije.

Višemjesečnim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su strane državljanke pružile najmanje 30 spolnih usluga, a zarađeni novac dijelile su s osumnjičenim.

Oduzeti automobil, mobiteli i novac

Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su, na temelju naloga Istražnog suda u Zadru, pretražili dom i automobil koje koristi 37-godišnjak.

Privremeno su mu oduzeli automobil, više mobitela te novac za koji se sumnja da potječe od kaznenog djela.

Nakon dovršetka istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Za jednom državljankom Venezuele raspisana potraga

Kaznena prijava zbog prostitucije podnesena je i protiv 29-godišnje državljanke Venezuele. Budući da trenutačno nije dostupna policiji, za njom je raspisana potraga. Policijski službenici nastavljaju daljnje istraživanje.

Dvjema državljankama Venezuele i jednoj državljanki Brazila izdani su prekršajni nalozi zbog odavanja prostituciji. U upravnom postupku otkazan im je kratkotrajni boravak u Hrvatskoj te im je određena zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od tri mjeseca.

Vozio iako mu je vozačka dozvola bila poništena

Osumnjičenom 37-godišnjaku izdan je i prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na tri mjeseca.

Naime, 3. rujna zaustavljen je u Zadru dok je upravljao automobilom, iako mu je vozačka dozvola bila poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.