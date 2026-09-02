Policija razotkrila ilegalno odlaganje otpada kod Trogira: U dvije godine odbacivali ga najmanje 50 puta

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad tri osobe, 66-godišnjakom, 48-godišnjakom i 43-godišnjakom, zbog sumnje da su tijekom 2025. i 2026.godine počinili kazneno djelo Ugrožavanje okoliša otpadom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 66-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, tijekom 2025. i 2026. godine, naložio 48-godišnjem djelatniku da s gradilišta, na kojima je društvo izvodilo radove na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, nezakonito odvozi i odlaže građevinski, komunalni i glomazni otpad na području Blizne Gornje. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je od siječnja 2025.godine do kolovoza 2026. godine najmanje u 30 navrata otpad odbačen na toj lokaciji.

Također, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je da je 43-godišnji vlasnik obrta tijekom 2026. godine u najmanje 20 navrata na istu lokaciju prevozio i odlagao građevinski i drugi otpad.

U sklopu kriminalističkog istraživanja privremeno su oduzeta dva teretna vozila koja su koristili za prijevoz otpada.

Policijski službenici će protiv trojice muškaraca nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu podnijeti kaznenu prijavu, dok Državni inspektorat nastavlja provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti.