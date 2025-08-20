Policija pružila potporu inspektorima cestovnog prometa, kontrolirano više od sto taxi vozača

Policijski službenici su uz obavljanje poslova kontrole prometa jučer,19. kolovoza pružili potporu inspektorima Službe inspekcije cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i veza na području Splita koji su proveli nadzor rada vozača javnog prijevoza odnosno vozača taxi vozila.

Obavljena je kontrola nad više od 100 vozača koji pružaju usluge javnog prijevoza.

Inspektori cestovnog prometa su zbog utvrđenih nepravilnosti jedno vozilo isključili iz prometa i na rok od sedam dana oduzeli registarske oznake i prometnu dozvolu.

Utvrđena su i sankcionirana tri prekršaja neispravnog obavljanja taxi usluga ( ne uključivanje taksimetra, vozilo bez oznaka i dr.) .

Nadzor taxi prijevoznika posebno je važan tijekom turističke sezone, kada je promet intenzivniji, a odgovornost vozača ključna za sigurnost svih sudionika u prometu.