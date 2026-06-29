Policija pronašla vozača koji je driftao uz plažu u Kaštel Gomilici: Traže mu 30 dana zatvora

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem koji je u nedjelju ujutro automobilom izvodio opasne manevre u Kaštel Gomilici, u neposrednoj blizini plaže Kamp. Snimka događaja, na kojoj se vidi kako vozilo driftanjem stvara gust dim i škripu guma, proširila se društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Kako je priopćila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, utvrđeno je da je vozilom upravljao 31-godišnji muškarac.

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"Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je vozilom upravljao 31-godišnji muškarac koji će zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira biti prekršajno prijavljen, a u optužnom prijedlogu policija će sudu predložiti izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana", naveli su iz policije.

Podsjetimo, incident se dogodio u nedjelju oko 7 sati ujutro u gomiličkoj marini, uz plažu Kamp. Snimka koja je stigla u redakciju Portala grada Kaštela prikazivala je vozača kako naglo ubrzava, namjerno proklizava pogonskim kotačima te više puta okreće automobil oko svoje osi. Zbog paljenja guma iza vozila dizali su se gust dim i prašina, dok je škripa guma odjekivala marinom.

Osim što je uznemirio građane, takvo ponašanje predstavljalo je ozbiljan sigurnosni rizik jer se odvijalo na javnoj površini, u neposrednoj blizini plaže i šetnice, gdje su se u svakom trenutku mogli nalaziti prolaznici.