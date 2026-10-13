Policija pronašla kokain i lažnu vozačku dozvolu: Dvojica mladića završila u pritvoru

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 27 i 20 godina, koje sumnjiči za kaznena djela povezana s neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama. Tijekom postupanja pronađeno je više od 30 grama kokaina, ali i vozačka dozvola s izmišljenim osobnim podacima.

Kod 27-godišnjaka policijski službenici pronašli su ukupno 30,02 grama kokaina. Nakon provedenog istraživanja utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Pronađena i sumnjiva vozačka dozvola

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćen je i 20-godišnjak, kojeg policija također sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Osim toga, mladić se sumnjiči i za krivotvorenje isprave. Naime, tijekom istraživanja pronađena je vozačka dozvola na kojoj su bili navedeni nepostojeće ime i prezime, a policija sumnja da ju je upravo 20-godišnjak krivotvorio.

Obojica predana pritvorskom nadzorniku

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv obojice muškaraca podnesene su kaznene prijave zbog kaznenih djela za koja ih se sumnjiči.

Dvojica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku na daljnje postupanje.