Policija priznala propuste prije tragedije u Slatini: Pod povećalom petero policajaca zbog ubojstva majke šestero djece

Policija je utvrdila propuste u postupanju neposredno prije ubojstva žene u Slatini, a protiv petero policijskih službenika obuhvaćenih izvanrednim nadzorom bit će pokrenuti odgovarajući postupci. Objavio je to glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavljajući rezultate nadzora provedenog nakon teškog ubojstva.

Žena je ubijena u utorak oko 22 sata u Slatini, a za ubojstvo je osumnjičen njezin 40-godišnji suprug, kojeg je policija zatekla na mjestu događaja i uhitila. Iza ubijene žene ostalo je šestero djece.

Slučaj je izazvao posebnu pozornost jer je žena neposredno prije ubojstva pozvala policiju i zatražila pomoć. Policajci su stigli na njezinu adresu, razgovarali s njom i pokušali pronaći osumnjičenika, nakon čega su se vratili u policijsku postaju. Nedugo potom žena je ubijena, piše N1.

"Nisu poduzete sve radnje"

Milina je kazao da je stručni tim trebao utvrditi kako je policija ranije postupala prema žrtvi i osumnjičeniku, što je učinjeno nakon poziva neposredno prije ubojstva te jesu li postojali propusti.

"U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke. Međutim, u postupanju 8. rujna neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti", rekao je Milina.

Utvrđene slabosti u tri područja

Izvanredni nadzor utvrdio je slabosti u tri područja – organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave.

Milina je iznio i kronologiju ranijih policijskih postupanja.

Žrtva je 21. srpnja u Policijskoj postaji Slatina prijavila supruga zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava. Muškarac je istoga dana uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je predan pritvorskom nadzorniku.

Policija je Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici podnijela kaznenu prijavu uz prijedlog određivanja istražnog zatvora. Određene su mu mjere zabrane približavanja žrtvi na manje od 100 metara, zabrane uhođenja i uznemiravanja te udaljenja iz doma.

Dan poslije policija je podnijela i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te izrekla privremenu zabranu približavanja žrtvi u trajanju od osam dana. Od suda je zatraženo produljenje mjere i određivanje obveznog psihosocijalnog tretmana.

Prema Milininim riječima, sud je izrekao nižu novčanu kaznu od one koju je predlagala policija, produljio mjeru opreza do završetka postupka, ali nije prihvatio prijedlog za psihosocijalni tretman.

Žrtva zatražila ukidanje dijela mjera

Policijska postaja Slatina 28. kolovoza zaprimila je rješenje državnog odvjetništva kojim su, na zahtjev žrtve, ukinute mjere opreza određene u kaznenom postupku.

Na snazi je, međutim, ostala mjera opreza koju je na prijedlog policije odredio Općinski sud u Virovitici u prekršajnom postupku.

Stručni tim zaključio je da je policija tu mjeru redovito nadzirala, a posljednja provjera provedena je 2. rujna.

Milina je pritom naglasio da odluka žrtve da zatraži ukidanje pojedinih mjera ili odbije ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja niti bi smjela dovesti do smanjivanja njezine zaštite.

"Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika i to ne smije biti razlog za smanjenje zaštite", kazao je.

Policija stigla deset minuta nakon poziva

Milina je potom detaljno opisao što se događalo u večeri ubojstva.

Žrtvin poziv policiji zaprimljen je u 21.10 sati. Policijski službenici u tom su trenutku bili na drugoj zadaći, a na njezinu adresu stigli su deset minuta poslije, u 21.20.

"Nije odbijena intervencija niti je poziv ignoriran. Poziv je zaprimljen, a policijski službenici stigli su za 10 minuta. To je činjenica, ali to nije kraj analize", rekao je Milina.

Policajci su razgovarali sa ženom i utvrdili da je počinjen prekršaj nasilja u obitelji. Osumnjičenog muškarca nisu zatekli na adresi.

Prema njihovim iskazima, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući i kontakt s Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja, no ona je ponuđenu pomoć odbila.

Policajci su potom obišli područje oko kuće i ulicu pokušavajući pronaći muškarca. Ženu su upozorili da ih odmah pozove ako se vrati te da ga ne pušta u kuću.

Nakon toga vratili su se u policijsku postaju, udaljenu oko tri minute vožnje, kako bi evidentirali intervenciju u informacijskom sustavu. Prema Milininim riječima, namjeravali su se vratiti na teren i nastaviti potragu.

U 22.10 sati, dvadesetak minuta nakon njihova povratka u postaju, policija je zaprimila dojavu o ubojstvu.

Policajci su se odmah vratili na mjesto događaja, gdje su zatekli i uhitili osumnjičenika.

Postupci protiv petero policijskih službenika

Izvanredni nadzor trebao je odgovoriti i na pitanje je li bilo moguće intenzivnije tragati za osumnjičenikom, istodobno osigurati dodatnu neposrednu zaštitu žrtve te uključiti druge raspoložive policijske snage.

"Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju", rekao je Milina.

Načelniku Policijske uprave virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika koji su bili obuhvaćeni nadzorom stručnog tima.

O pojedinačnoj odgovornosti policajaca i rukovoditelja odlučivat će se, kazao je Milina, na temelju njihovih odluka i konkretnih postupaka te u skladu s pravilima postupka pred nadležnim disciplinskim sudom.

Glavni ravnatelj policije istodobno je naglasio da nalaz nadzora ne znači da policajci nisu reagirali na poziv žene.

"Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom. Ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli", kazao je.

Dodao je, međutim, da tragičan ishod zahtijeva odgovor na pitanje je li se moglo učiniti više i organizirati postupanje tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.

Policijskim službenicima koji su intervenirali pružena je i pomoć policijskog psihologa.

"U središtu svega ostaju žrtva i njezina obitelj. Ono što se dogodilo ne možemo promijeniti, ali možemo i moramo dovršiti postupke pojedinačne odgovornosti, analizirati konkretne propuste i temeljem utvrđenog unaprijediti postupanje policije", zaključio je Milina.