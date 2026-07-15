Policija privela Roka (19) iz Dalmacije. Obitelj: "On ima autizam, nije kriminalac"

Obitelj 19-godišnjeg Roka iz Posedarja prolazi kroz dramu. Policija je prije tjedan dana odvela njihovog 19-godišnjeg Roka iz obiteljskog doma pod sumnjom u prijetnju smrću članovima obitelji, iako se, kako oni tvrde, to nije dogodilo, piše Dnevnik.hr. Roko je osoba s autizmom i dijagnozom mentalnog oštećenja četvrtog stupnja kojem je potrebna 24-satna njega. Život s takvom dijagnozom već je duže vrijeme izazovan za majku, oca i sestru Brankicu, koja se zbog ove teške situacije odlučila za pomoć obratiti novinarima, jer od institucija odgovora nema.

"Obitelj već mjesecima traži da se Roka pokuša trajno smjestiti u neku instituciju za socijalnu skrb u kojoj bi se o njemu mogli brinuti na način primjeren za osobe s ovakvim poteškoćama", rekla je sestra Brankica. Roko je sa svojih 19 godina, iako mentalno na razini djeteta, sklon agresivnim napadima zbog čega su i sami više puta zvali policiju koja bi ga zatim odvela na psihijatriju odakle bi ubrzo bio vraćen. No to nije trajno rješenje koje obitelj, ali i sam Roko trebaju, a to je trajni smještaj u adekvatnoj instituciji, a ne onoj koja će ga prisilno smjestiti i stvoriti mu dodatni stres kojeg on ne razumije. No, sve institucije kojima su kucali na vrata, a bilo ih je 12, nisu im pomogle.

Policija je odvela Roka prošlu srijedu nakon prijave liječnice opće prakse za agresivno ponašanje prema članovima obitelji. Roko se sumnjiči za tri pokušaja ubojstva – majke, oca i sestre te mu je određen istražni zatvor. Obitelj je tražila da se smjesti u instituciju, ali ne na ovakav način, piše Dnevnik.hr. Danima nakon što ga je odvela policija, nisu imali informacije o tome gdje je odveden i kako se prema njemu postupa u istražnom zatvoru, je li dobio primjerenu njegu te kakvo je njegovo psihičko stanje.

Priznaju, čak su i potplaćivali osobe koje bi im mogle reći gdje je Roko i kako je. Tako su neprovjereno saznali da Roko ne jede, ne pije, ne govori, navodno je i pretučen u pritvoru, a doznali su i da nije više u Zadru, već je odveden u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

"O posjetama odlučuje sud, a sudac iz njegova slučaja, Hrvoje Visković je od danas na godišnjem odmoru i mijenja ga kolegica. Išli smo tražiti da nas se danas sasluša jer se danas izdaju dozvole za posjete koje su sutra. Nije nam to odobreno jer smo pozvani kao svjedoci u postupku protiv Roka i to baš u vrijeme posjeta. Nakon saslušanja će nam možda dati dozvolu", rekla je sestra.