Policija privela dvojicu muškaraca: Sumnjiči ih se da su na poljoprivrednom zemljištu odlagali azbest i građevinski otpad

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom i 42-godišnjakom koje sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, dvojica muškaraca su kao odgovorne osobe tvrtke sa sjedištem u Šibeniku osumnjičena da su kroz dulje vremensko razdoblje devastirala poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići.

Skinuli oranični sloj i odlagali otpad

Policija sumnja da su osumnjičeni, zaključno sa srpnjem 2026. godine, skinuli dio oraničnog sloja zemlje na površini dimenzija 82 puta 25 puta 10 metara. Na tom su prostoru, prema sumnjama policije, potom dovozili i odlagali različiti građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče te plastične kante.

Vlasnik zemljišta zasad nije utvrđen.

Predani pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 43-godišnjak i 42-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njih je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.