Policija pretresla više adresa i ostala zatečena: Pronašli raketni bacač, mine, 25 bombi i tisuće metaka

Veliku količinu oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava pronašli su policijski službenici tijekom pretraga više adresa na području Pavlovaca.

Pretrage su provedene 30. rujna te 1. i 2. listopada, temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava požeško-slavonska.

Policajci su pronašli automatsku pušku, ručni raketni bacač, ručnu kumulativnu bombu, šest protupješačkih mina i čak 25 ručnih bombi. Zaplijenjena su i dva kilograma eksploziva te ukupno 2.090 komada različitog streljiva.

Osim toga, tijekom pretraga pronađeni su detonatori, upaljači te druga oprema i dijelovi oružja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija sumnja da je 52-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A, odnosno zabranjenom oružju.

Protiv 52-godišnjaka slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.