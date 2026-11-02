Policija pretresla prostorije 31-godišnjaka u Dalmaciji: Pronađeni kokain i digitalna vaga

Policijski službenici Policijske postaje Biograd dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Tijekom istraživanja policija je pretražila dom i druge prostorije koje osumnjičenik koristi na biogradskom području. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 9,25 grama kokaina, kao i digitalna vaga namijenjena preciznom mjerenju.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv 31-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, izvijestila je Policijska uprava zadarska.