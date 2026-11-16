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Policija pretresla kuću 28-godišnjaka u Tučepima: Pronašli marihuanu, kokain i metamfetamin, a onda je uslijedio preokret

Policija je također oduzela dvije digitalne vage za precizno mjerenje
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Policijski službenici radne skupine za suzbijanje kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Tijekom pretrage prostorija koje koristi u Tučepima pronađena je veća količina različitih vrsta droga, kao i oprema za njihovo precizno vaganje.

Kriminalističko istraživanje dovršeno je u petak, 13. studenoga 2026. godine, a policija je tijekom postupanja pretražila dom i druge prostorije kojima se osumnjičeni koristi na području Tučepa.

Pronađeni marihuana, kokain i metamfetamin

Prilikom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli ukupno 845 grama marihuane, koja je bila pakirana u vrećice, te 40 grama kokaina.

Uz navedeno, pronađena je i manja količina metamfetamina.

Policija je također oduzela dvije digitalne vage za precizno mjerenje, na kojima su uočeni tragovi droge.

Sve pronađene predmete i drogu policijski službenici oduzeli su u sklopu kriminalističkog istraživanja.

Nakon uhićenja određen mu istražni zatvor

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 28-godišnjak je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Po njegovu dovršetku, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Nakon saslušanja pred sucem istrage, osumnjičenom je određen istražni zatvor.

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