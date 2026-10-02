Policija pretražila kuću u Zmijavcima: Pronašli kokain i više od 14 tisuća tableta

Policijski službenici Policijske postaje Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za počinjenje dva kaznena djela.

Policija je u četvrtak, 1. listopada, pretražila kuću u Zmijavcima kojom se koristi osumnjičeni, a tijekom pretrage pronađena je veća količina tableta te kokain.

Više od 14 tisuća tableta

Policijski službenici oduzeli su pet omota u kojima je bilo ukupno 6,6 grama kokaina.

Uz drogu, pronađeno je i čak 387 kutija različitih vrsta tableta, odnosno ukupno 14.420 komada. Riječ je, prema navodima policije, o tabletama koje se koriste za smirenje živčanog sustava, protiv bolova i analgeticima.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 63-godišnjak počinio dva kaznena djela.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.