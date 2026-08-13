Policija prekinula noćnu feštu u Kaštelima: 60-godišnjak raspalio glazbu ispred kuće, pa zaradio kaznu

Mirnu ljetnu noć u Kaštel Novom poremetila je privatna zabava koja je završila intervencijom policije i prekršajnom kaznom za 60-godišnjeg muškarca. Kako je izvijestila policija, muškarac je u srijedu, 12. kolovoza 2026. godine, oko 23:40 sati organizirao privatnu zabavu na adresi u Kaštel Novom.

Prekršajno kažnjen

Na vanjskom prostoru ispred kuće preko zvučnika je reproducirao glasnu glazbu, čime je ometao noćni mir građana i okolnih stanara. Na mjesto događaja stigli su policijski službenici koji su utvrdili okolnosti događaja te protiv 60-godišnjaka poduzeli zakonom propisane mjere.

Muškarac je prekršajno kažnjen zbog osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tako je privatna zabava, barem za jednog Kaštelanina, završila znatno skuplje nego što je vjerojatno planirao.