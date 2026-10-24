Policija prekinula koncert EKV tribute benda u Splitu: Otkrili zašto su četiri glazbenika završila u policijskoj postaji

Koncert EKV tribute benda u splitskom ugostiteljskom objektu Back Bar Plan B prekinut je u petak, 23. listopada, nakon policijske intervencije. Policijski službenici u objektu u Ulici Slobode obavili su provjeru tijekom koje su utvrdili da četiri člana glazbenog sastava nastupaju bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana.

Kako su iz policije potvrdili za Dalmaciju Danas, intervencija je uslijedila oko 23.30 sati, nakon zaprimljene informacije o mogućim nepravilnostima. "Policijski službenici su 23. listopada oko 23.30 sati u ugostiteljskom objektu u Ulici Slobode obavili provjeru na temelju informacije da se ondje održava glazbeni nastup bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana", navode iz policije u odgovoru za Dalmaciju Danas. Tijekom provjere utvrđeno je da četiri člana glazbenog sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut.

Četiri glazbenika otišla u policijsku postaju, ali nisu bila privedena

Iz policije posebno naglašavaju da članovi benda nisu bili privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja. "Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili", pojasnili su iz policije. Dakle, prema službenom policijskom odgovoru, razlog prekida nastupa bio je nedostatak potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana.

Policija je u odgovoru potvrdila i da je tijekom intervencije jedna žena u alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. "Tijekom policijskog postupanja jedna je žena u alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. U odnosu na nju provodi se zasebno postupanje zbog sumnje na počinjenje prekršaja", navode iz policije. Riječ je o zasebnom policijskom postupanju, odvojenom od postupanja prema članovima glazbenog sastava.

Poslali smo upit i Back Baru Plan B, odgovor još nismo dobili

Redakcija Dalmacije Danas uputila je novinarski upit i spomenutom ugostiteljskom objektu Back Bar Plan B kako bismo dobili njihovo očitovanje o okolnostima prekida koncerta. Međutim, do trenutka objave ovog članka iz ugostiteljskog objekta nismo zaprimili odgovor na naš upit.

Njihovo očitovanje objavit ćemo ako ga naknadno zaprimimo.