Close Menu

Policija prekinula koncert EKV tribute benda u Splitu: Otkrili zašto su četiri glazbenika završila u policijskoj postaji

Tijekom policijskog postupanja zabilježen još jedan incident
Ekv-krug

Koncert EKV tribute benda u splitskom ugostiteljskom objektu Back Bar Plan B prekinut je u petak, 23. listopada, nakon policijske intervencije. Policijski službenici u objektu u Ulici Slobode obavili su provjeru tijekom koje su utvrdili da četiri člana glazbenog sastava nastupaju bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana.

Kako su iz policije potvrdili za Dalmaciju Danas, intervencija je uslijedila oko 23.30 sati, nakon zaprimljene informacije o mogućim nepravilnostima. "Policijski službenici su 23. listopada oko 23.30 sati u ugostiteljskom objektu u Ulici Slobode obavili provjeru na temelju informacije da se ondje održava glazbeni nastup bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana", navode iz policije u odgovoru za Dalmaciju Danas. Tijekom provjere utvrđeno je da četiri člana glazbenog sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut.

Četiri glazbenika otišla u policijsku postaju, ali nisu bila privedena

Iz policije posebno naglašavaju da članovi benda nisu bili privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja. "Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili", pojasnili su iz policije. Dakle, prema službenom policijskom odgovoru, razlog prekida nastupa bio je nedostatak potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana.

Policija je u odgovoru potvrdila i da je tijekom intervencije jedna žena u alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. "Tijekom policijskog postupanja jedna je žena u alkoholiziranom stanju narušavala javni red i mir. U odnosu na nju provodi se zasebno postupanje zbog sumnje na počinjenje prekršaja", navode iz policije. Riječ je o zasebnom policijskom postupanju, odvojenom od postupanja prema članovima glazbenog sastava.

Poslali smo upit i Back Baru Plan B, odgovor još nismo dobili

Redakcija Dalmacije Danas uputila je novinarski upit i spomenutom ugostiteljskom objektu Back Bar Plan B kako bismo dobili njihovo očitovanje o okolnostima prekida koncerta. Međutim, do trenutka objave ovog članka iz ugostiteljskog objekta nismo zaprimili odgovor na naš upit.

Njihovo očitovanje objavit ćemo ako ga naknadno zaprimimo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
1
Mad
0