Policija pregledava snimke nakon kaosa na A1. Više od 30 vozača kažnjeno: "Bit će ih još"

Više od 30 vozača kažnjeno je nakon što su jučer na autocesti A1 kod Gornje Ploče, tijekom očevida prometne nesreće, počeli voziti u suprotnom smjeru kroz sigurnosni koridor. Dio vozača bit će naknadno sankcioniran na temelju snimki, rekao je za Dnevnik HRT-a Josip Mataija, voditelj Službe prometne policije MUP-a.

Mataija je upozorio da ni visoke novčane kazne, oduzimanje vozačkih dozvola i vozila, a ponekad ni uhićenja nisu dovoljni da odvrate dio najtežih prometnih recidivista.

"Što se tiče policije, možemo raditi ono što nam zakon dozvoljava, a to i radimo. Za one najteže recidiviste poduzimamo sve što možemo, od predlaganja kazni zatvora do prekršajnih bodova koji dovode do oduzimanja vozačke dozvole. Međutim, očito imamo određeni broj vozača kojima to jednostavno nije dovoljno", rekao je Mataija.

MUP razmatra izmjene zakona

U tijeku su izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a radna skupina razmatra moguće nove mjere.

"U tijeku su izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Radna skupina razmatra određene prijedloge i vidjet ćemo što će se dogoditi. Što se tiče policije, mi možemo ono što možemo - predlažemo zakonske kazne", rekao je.

Mataija smatra da problem nije samo u visini propisanih kazni nego i u tome što ih sudovi ponekad ublažavaju.

"Imamo problem da pravosuđe ipak na neki način umanjuje i smanjuje naše kazne. S tim nismo zadovoljni. Ako netko uporno čini prometne prekršaje, možda mu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo. Treba jednostavno odrediti zatvorsku kaznu i napraviti sve da on uopće ne sudjeluje u prometu", rekao je.

Više od 30 vozača kažnjeno nakon kaosa na A1

Posebno se osvrnuo na jučerašnji slučaj na A1 kod Gornje Ploče, gdje su se pojedini vozači tijekom očevida počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru.

"Jako žalosno i jako tragično, jer imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor da mogu vozila žurnih službi proći", rekao je Mataija.

Dodao je da očevid prometne nesreće, posebno kada ima ozlijeđenih, mora trajati koliko je potrebno kako bi se utvrdile sve okolnosti.

"Neshvatljivo je ponašanje, da većina vozača poštuje to, i onda imate, vjerojatno, jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sobom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali popriličan broj vozača. Preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati", rekao je.

Za vožnju u suprotnom smjeru propisana je kazna od 1320 do 2650 eura, uz zabranu upravljanja vozilom na tri, šest ili 12 mjeseci, ovisno o tome je li vozač već ranije počinio isti prekršaj.

Vozaču se izriče i šest negativnih prekršajnih bodova.

Kod ponavljanja prekršaja moguće je i trajno oduzimanje vozila.

"Postoji mogućnost, ali ne za prvi prekršaj. Ako je netko imao dva puta taj prekršaj, onda mu je treći mjera za oduzimanje vozila. Od 1. kolovoza 2019., kada smo uveli tu odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Sud oduzima vozila, ne policija, u roku od 15 dana, a 900 vozača je ostalo trajno bez vozila. Dakle, i to nešto govori", rekao je Mataija.

Broj poginulih pao 18 posto

Unatoč teškim nesrećama, policijska statistika za ovu godinu pokazuje pad broja poginulih.

"Broj prometnih nesreća manji je za jedan posto, lakih tjelesnih ozljeda za tri posto, a teških za sedam posto. Najvažniji je podatak o smrtno stradalima – ove godine poginule su 33 osobe manje nego u istom razdoblju lani", rekao je.

Ove su godine na hrvatskim cestama poginule 156 osoba, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 189, što je pad od 18 posto.

"Nismo sretni, nismo zadovoljni, ljudi i dalje ginu, međutim, to nas ohrabruje", rekao je Mataija.

Posebno loša ostaje statistika za motocikliste i vozače mopeda.

Prošle je godine poginula 71 osoba na motociklima i mopedima, a ove godine dosad njih 55.

"Određene stvari su pozitivne, međutim, što se tiče vozača mopeda i motocikla i putnika na njima, nisu. Lani 71 smrtno stradao, ove godine do sada 55 smrtno stradalih, dakle otprilike imat ćemo jednako smrtno stradalih kao i lani. A to vam je, svaki treći smrtno stradali vozač na mopedu ili motociklu, što je jednostavno previše", zaključio je Mataija.