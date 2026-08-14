Policija poziva vozače: Ne krećite prema Omišu zbog intenzivnog prometa

Policijska uprava splitsko-dalmatinska pozvala je vozače da, zbog izrazito intenzivnog prometa, ne kreću prema Omišu. Promet je do daljnjega zatvoren iz Omiša u smjeru Makarske, kao i na Dupcima u smjeru Splita.

Vozila koja izlaze iz Omiša preusmjeravaju se prema Gatima.

Iz policije pozivaju vozače da za svoje putovanje koriste alternativne pravce. Kao mogućnosti navode autocestu ili Županijsku cestu 6142 preko Naklica.

„Molimo vozače da za kretanje koriste alternativne pravce, autocestu ili Županijsku cestu 6142 preko Naklica“, poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.

Zbog velikog broja vozila i izvanredne situacije na području Omiša, vozačima se savjetuje da ne dolaze prema gradu ako to nije nužno te da prate upute policije i nadležnih službi.