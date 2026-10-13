Policija poslala važno upozorenje uoči Hajduka i Ajaxa: Blokade cesta, posebne mjere i apel građanima Splita

Uoči utakmice UEFA Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, koja će se odigrati u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu s početkom u 18.45 sati, splitska policija najavila je pojačane sigurnosne mjere, posebnu regulaciju prometa i intenzivniji nadzor gradskih ulica.

Zbog očekivanog dolaska velikog broja gostujućih navijača, policija je uputila poseban apel građanima, ugostiteljima i trgovcima da pravodobno prijave svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba ili oštećenja imovine.

Policija poziva građane: Ne čekajte da situacija eskalira

Iz splitske policije upozoravaju da se veći broj gostujućih navijača očekuje već tijekom srijede poslijepodne i navečer, kao i na sam dan utakmice.

Poseban poziv upućen je djelatnicima ugostiteljskih objekata, trgovina i drugih uslužnih djelatnosti u središtu Splita.

Ako primijete skupine navijača čije bi ponašanje moglo prerasti u sukob ili uništavanje imovine, trebaju odmah nazvati policiju na broj 192.

Policijski službenici pojačano će nadzirati grad prije, tijekom i nakon utakmice, obilaziti mjesta okupljanja navijača te provoditi preventivne sigurnosne mjere.

Također je najavljeno policijsko snimanje na stadionu i prilaznim pravcima prije, za vrijeme i nakon susreta.

Ulazi na Poljud otvaraju se u 16.15 sati

Policija poziva navijače da na stadion dođu što ranije kako bi izbjegli gužve na ulazima.

Ulazi će biti otvoreni od 16.15 sati, odnosno dva i pol sata prije početka utakmice.

Svi posjetitelji uz važeću ulaznicu moraju imati i identifikacijski dokument s fotografijom. To može biti osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola.

Prije ulaska na stadion provodit će se provjere identiteta, ulaznica i sigurnosni pregledi.

Prometne blokade počinju već u 8 sati

Na dan utakmice uvodi se posebna prometna regulacija u okolici Poljuda, a pojedine prometnice bit će zatvorene već od jutarnjih sati.

Od 8 sati promet će biti blokiran u Ulici VIII. mediteranskih igara, i to kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta Mandrach te na raskrižju s Ulicom Sedam Kaštela.

Prolazak će biti dopušten samo policijskim vozilima i vozilima s odgovarajućim propusnicama.

Od 14.45 sati slijede dodatna ograničenja:

U Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru.

U Ulici Put Supavla, od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.

Na tim dionicama iznimke će vrijediti za vozila Hrvatske vojske, stanare, javni gradski prijevoz i vozila s propusnicama.

Policija je također najavila mogućnost privremenog ograničavanja kretanja i zadržavanja u ulicama Put Supavla, VIII. mediteranskih igara i Put Lore, četiri sata prije početka utakmice i dva sata nakon njezina završetka.

Ne parkirajte oko stadiona: Slijede kazne i premještanje vozila

Navijači koji na utakmicu dolaze automobilima neće moći računati na parkiranje u neposrednoj blizini Poljuda, ali ni u široj zoni oko stadiona.

Policija savjetuje vozačima da automobile ostave na parkiralištima u drugim dijelovima grada te do stadiona nastave pješice ili javnim prijevozom.

Prometni redari i policijski službenici posebno će nadzirati nepropisno parkiranje u Zrinsko-frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mornarice, Ulici Sedam Kaštela i Ulici Put Supavla.

Nepropisno parkirana vozila bit će sankcionirana, a ona za koja postoje zakonski uvjeti bit će i premještena.

Posebno se upozoravaju vozači da ne ostavljaju automobile na sredini kolnika jer time mogu dodatno otežati promet i prolazak interventnih službi.

Što je zabranjeno unositi na stadion?

Policija podsjeća da će se strogo primjenjivati Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Zabranjeni su unošenje alkohola i droga, dolazak na stadion u alkoholiziranom stanju, unošenje pirotehnike, oružja i predmeta kojima se mogu nanijeti ozljede.

Nije dopušteno ni prikrivanje identiteta maskiranjem lica, isticanje obilježja koja potiču mržnju ili nasilje te pjevanje pjesama i dobacivanje poruka takvog sadržaja.

Zabranjeni su i bacanje predmeta na teren, neovlašten ulazak u natjecateljski prostor te zadržavanje u dijelovima tribina za koje posjetitelj nema odgovarajuću ulaznicu.

Iz policije poručuju da će sva utvrđena protupravna ponašanja biti sankcionirana.

Apel svim građanima Splita

Zbog velikog interesa za utakmicu i očekivanog dolaska brojnih navijača, policija upozorava na moguće gužve i zastoje u prometu, ne samo oko stadiona nego i na drugim gradskim prometnicama.

Građanima se savjetuje da planiraju putovanja na vrijeme, koriste javni prijevoz kad god je moguće te budu strpljivi ako dođe do dodatnih privremenih zatvaranja cesta.

Iz splitske policije na kraju pozivaju sve građane i posjetitelje da poštuju upozorenja, upute i naredbe policijskih službenika i redarske službe.

U slučaju uočavanja mogućeg sukoba ili drugog sigurnosnog problema, građani trebaju odmah nazvati 192.