Policija ponovno na terenu zbog trase pristupne ceste tunelu Kozjak, vlasnici se protive projektu

Vlasnici zemljišta na južnim padinama Kozjaka danas su se okupili na svojim česticama kako bi prisustvovali ponovnom uvidu u parcele, na trasi pristupne ceste koja spaja tunel Kozjak s Kaštelima. Očevid i na ovim parcelama u Kaštel Lukšiću provodi se uz asistenciju policije i odvjetnice stranki, a podsjećamo kako je i 13. listopada proveden očevid na parcelama u Kaštel Kambelovcu, također, uz asistenciju policije.

Vlasnici parcela, okupljeni u udruzi ''Spasimo Kozjak i Kaštela zatražili su tad pojašnjenje tko je zatražio policijsku pomoć, kada je zahtjev podnesen, na kojoj pravnoj osnovi i zbog kojih konkretnih okolnosti. Vlasnici su bili protiv izmjera, pa su se iste održavale uz asistenciju policije kako bi se osigurali dokazi koji prethode postupku izvlaštenja. Na teren su izašla tri vještaka kako bi procijenili vrijednost nekretnina koje se nalaze na spornoj trasi. U cijeloj priči oko trase sporna je procjena vrijednosti zemljišta i nekretnina, a ona iznosi od 20 do 40 eura po četvornom metru za poljoprivrednom zemljište, a taj iznos nude Hrvatske ceste. Vlasnici parcela i nekretnina tvrde kako njihovo zemljište vrijedi duplo više te da se cijena takvog zemljišta kreće od 40 do 75 eura po kvadratnom metru.

Vlasnici zemljišta na današnjoj lokaciji protive se cijelom projektu, te projekt pristupne ceste smatraju apsurdnim i traže obnovu postupka te izdavanje lokacijske dozvole. Vlasnici tvrde kako se lokacija u nazad dvadeset godina mijenja te da se ne bore za povećanje cijene zemljišta nego za očuvanje Kozjaka.

''Pozvali su nas i najavili da će doći izmjeriti naše parcele i obaviti uvid. Mi smo pokrenuli upravni postupak jer tražimo da se preispita lokacijska dozvola za planiranu trasu ceste'', priča nam Ivan Vicenco Pensa, jedan od vlasnika parcela te nastavlja:

''Svi mi vlasnici zemljišta, od Kaštel Lukšića do Kaštel Kambelovca, kao i svi ljudi čije se parcele nalaze na trasi, borimo se da se ta lokacijska dozvola preispita. Ako se trase mogu mijenjati u drugim mjestima, zašto se ne bi mogla promijeniti i naša? Zašto smo mi manje vrijedni? Ovo je megalomanski projekt. Iz tunela se dolazi u Kaštel Lukšić, a zatim se ide prema Kaštel Kambelovcu, i sve se to naziva ulazom u Split. Međutim, to nije ulaz u Kambelovac, nego prolazak kroz polja, preko visokovrijednog zemljišta i suhozida koji su građeni stoljećima'', pojašnjava Pensa.

''Zatražili smo sudsku zaštitu''

Njemu nije jasno kako se u ovoj fazi postupka trasa ne može mijenjati, jer se trasa već mijenjala više puta. Od 2005. godine promijenjena je barem deset puta i stalno se prilagođava. Pritom se govori o tome koji je OPG vrijedan, a koji nije.

''Od institucija očekujemo da se sve ponovno preispita. Zatražili smo sudsku zaštitu, odnosno obnovu postupka, i tražimo da se provjeri sve što je dosad napravljeno u vezi s ovim projektom. Već su izgrađene kuće na područjima kojima prolaze planirane trase, i to s urednim papirima. Pitamo se kako je to moguće i zašto mi na svojim zemljištima nismo mogli graditi kuće na isti način. Da smo samo počeli slagati ciglu na ciglu i stavljati malo betona, odmah bi nas došli zaustaviti i otkupiti nam zemlju. Očito postoji povlašteni sloj ljudi, dok smo mi obični ljudi, seljaci, radnici u polju koji nikome ne smetaju. Ipak, upravo smo mi prvi došli na udar ovog projekta'', zaključuje Pensa.

Pensa na području kojem bi trebala ići spomenuta trasa pristupne ceste ima 6 hektara zemlje i više od 2000 maslina. Ističe, kako mu nije cilj samo administrativne prirode nego zaštititi poljoprivredno područje i svoje maslinike. Ni on sam ne zna koliko zemljišta mu se planira oduzeti, a po njegovim riječima, radi se o nekih četrdesetak četvornih metara.

Projekt od državnog interesa

Na očevidu je bila i odvjetnica vlasnika parcela Sandra Russo Zelenović te Jelena Barić savjetnica Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom pri Splitsko-dalmatinskoj županiji. Barić je istaknula kako se postupak vodi na temelju parcelacijskog elaborata koji su ovjerila nadležna tijela, te nadodala kako je zahtjev za osiguranje dokaza podnesen s pratećom dokumentacijom, a očevid na česticama osnova je da se poslije može krenuti u izvlaštenje. Policijska asistencija, prema njenim riječima zatražena je zbog prethodnog neuspjelog pokušaja očevida te je smatrano kako će ovaj put doći do ometanja očevida.

''Riječ je o državnom interesu i očevid se mora provesti'', kazala je Barić.