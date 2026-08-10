Policija pokucala na vrata Gradske uprave Slavonskog Broda

Kako javlja portal SB Online, jutros su u slavonskobrodsku Gradsku upravu stigli policijski službenici.

Prema informacijama njihovih izvora, nekoliko policajaca pojavilo se u zgradi Gradske uprave, no zasad nije poznato zbog čega točno postupaju.

SB Online navodi kako bi njihov dolazak mogao biti povezan s kaznenom prijavom protiv gradonačelnika Mirka Duspare, pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Ankice Majetić te još nekoliko osoba, a koja se, prema navodima portala, odnosi na tvrdnje o mogućoj netransparentnosti u radu i mogućim pogodovanjima pojedinim tvrtkama koje posluju s Gradom Slavonskim Brodom.

Za sada, međutim, nema službene potvrde da je upravo navedena kaznena prijava razlog policijskog postupanja.

SB Online navodi da policijsko vozilo trenutačno nalazi na južnom parkiralištu iza zgrade Gradske uprave te da će pratiti razvoj događaja i objaviti nove informacije nakon što budu dostupne.