Policija pokreće kampanju protiv umora za volanom

Umor je jedan od najvećih neprijatelja vozača, a kako bi se spriječile prometne nesreće koje uzrokuje, policija na jugu Hrvatske drugu godinu zaredom provodi akciju "Vozi sigurno, stigni sigurno". Kampanjom se vozače želi podsjetiti da samo nekoliko minuta odmora može osigurati siguran dolazak na odredište, piše HRT.

Letci i savjeti umjesto kazni

Tijekom ljetnih mjeseci, vozače na jugu zemlje umjesto kazni dočekuju policajci s lecima i savjetima za sigurnije putovanje. Vozači s kojima se razgovaralo ističu kako su svjesni važnosti redovitih odmora.

"Vozimo otprilike dva sata pa se onda mijenjamo za volanom", rekao je Leon iz Slovenije. "Najvažnije je odmoriti se kada ste umorni, uključiti klima-uređaj i uvijek imati dovoljno pića", kazao je Daniel iz Sjedinjenih Američkih Država. "Stajemo svakih sat vremena. Popijemo kavu i nastavimo dalje", podijelio je svoje iskustvo Janko iz Slovenije.

Akcija na naplatnim postajama i granicama

Policija će tijekom kampanje vozače upozoravati na važnost odmora na najfrekventnijim točkama. "Svi će dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Strani vozači s kampanjom će biti upoznati na svim graničnim prijelazima na našem području, a nadzorne punktove imat ćemo i na državnoj cesti D8 te putem info-portala na odmorištima", objasnio je viši policijski službenik Denis Pavela.

U kampanju su se uključili i dubrovačka Turistička zajednica, Hrvatske autoceste te počasni konzulat Republike Albanije, s obzirom na to da se velik broj albanskih državljana ljeti vraća iz europskih zemalja u domovinu.

"U kampanju su uključeni Konzulat Republike Albanije u Dubrovniku, konzulati u Rijeci i Zadru te veleposlanstvo, odnosno institucije na nacionalnoj razini", potvrdio je počasni konzul Republike Albanije u Dubrovniku Ivan Gjurašić.

Prošlogodišnja kampanja dala obećavajuće rezultate

Iz policije ističu kako je prošlogodišnja akcija već pokazala značajne rezultate u povećanju sigurnosti na cestama.

"Tijekom prošlogodišnje kampanje broj prometnih nesreća smanjen je za 21 posto. Na državnoj cesti D8 bilo je 50 posto manje poginulih, 70 posto manje teško ozlijeđenih i 71 posto manje lakše ozlijeđenih osoba", naveo je Pavela. Policija na kraju ponavlja poruku kako samo nekoliko minuta odmora tijekom dugog putovanja može biti presudno za sigurnost svih sudionika u prometu.