Policija pojačala nadzor na moru: U tjedan dana uhvatili 27 gliseraša, kazna 400 eura

Od 1. do 7. kolovoza 2026. godine policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar nastavili su s pojačanim nadzorom na moru u cilju ostvarivanja veće sigurnosti nautičara, ronioca i plivača, priopćila je PU zadarska.

Policijski službenici u tom periodu su utvrdili ukupno 27 prekršaj nepropisnog glisiranja.

Na temelju odredbi Pomorskog zakonika, prekršajno su sankcionirali 9 hrvatskih i 18 stranih državljanina koji su nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale u zadarskom akvatoriju na širem području Biograda, Vrsi, Maslenice te otoka Pašmana i Ugljana.

Osobama zatečenim u prekršajima izdani su prekršajni nalozi uz novčane kazne u iznosu od 400,00 eura.

"Pozivamo i ovim putem nautičare i ostale sudionike na moru na pridržavanje odredbi ne samo Pomorskog zakonika već i drugih propisa bitnih za sigurnost na moru.

Podsjećamo, nautičarima nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara, kupačima je dozvoljeno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, a ronioci na propisan način moraju označiti mjesto zarona", poručuje policija.