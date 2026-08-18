Policija pojačala nadzor na moru kod Splita: U samo tjedan dana kažnjeno 57 osoba

Policijski službenici Postaje pomorske policije Split proteklog tjedna od 10. kolovoza do 17. kolovoza sankcionirali su ukupno 57 osoba zbog počinjenja prekršaja u pomorskom prometu.

Vožnja plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale kojom se ugrožava sigurnost sudionika na moru, ponovno je bio jedan od najčešćih prekršaja na moru. U proteklih sedam dana policija je kaznila 19 osoba zbog takve vožnje morem.

Od ostalih prekršaja vezanih uz sigurnost na moru, osobe su sankcionirane zbog sidrenja na mjestima gdje to nije dozvoljeno, radi prekrcaja, neposjedovanja potrebnih dokumenata, dozvola za upravljanje i slično.

S obzirom na povećan intenzitet prometa, pozivamo sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakona i pomorskih pravila na moru.

Policijski službenici će i dalje u cilju prevencije i kažnjavanja prekršitelja na moru nastaviti nadzor i kontrolu pomorskog prometa.