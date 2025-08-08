Policija ovog vikenda u oštroj kontroli prometa

I tijekom narednog vikenda policijski službenici nastavit će kontrolu prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije kako bi zadržali povoljno stanje sigurnosti, a posebno će biti usmjereni na vozače koji čine najteže prometne prekršaje i na taj način ugrožavaju i sebe i sve ostale sudionike u prometu.

"Jedan od najtežih prometnih prekršaja svakako je vožnja pod utjecajem alkohola i droga. U prvih sedam mjeseci policijski službenici su sankcionirali 58215 različitih prometnih prekršaja, od čega 4167 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. Vozači koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, isključeni su iz prometa kako ne bi ugrozili živote ostalih sudionika, kažnjeni su i izrečena im je privremena mjera zabrane upravljanja vozilom.

Još jednom apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju prometna pravila i zakone i na taj način čuvaju kako svoj život, tako i živote svih ostalih osoba koje sudjeluju prometu", kaže policija.