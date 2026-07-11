Policija: "Ovaj čovjek je ranio muškarca. Opasan i vjerojatno naoružan"

Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli provodi kriminalističko istraživanje i intenzivno traga za počiniteljem koji je u četvrtak na području Valdebeka vatrenim oružjem teško ozlijedio 60-godišnjeg muškarca.

Ozlijeđeni je nakon napada prevezen u pulsku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju, izvijestila je Policijska uprava istarska.

U sklopu istrage policija dovodi u vezu s ovim događajem Srđana Aleksića (1985.) iz okolice Pule, za kojeg navodi da ga smatra opasnom osobom te da bi mogao biti naoružan vatrenim oružjem.

Građane koji imaju informacije o njegovu kretanju ili mjestu na kojem se nalazi policija poziva da ih odmah dojave na broj 192, putem elektroničke pošte istarska@policija.hr ili u najbližoj policijskoj postaji.

Iz policije posebno upozoravaju da se Aleksiću, ako ga netko uoči, ne pokušava približiti niti s njim uspostavljati kontakt, već da se o tome bez odgode obavijesti policija kako bi mogla sigurno poduzeti daljnje mjere.