POLICIJA OTRKILA DETALJE TRAGEDIJE Vozač i putnik ispali iz quada, 19-godišnjak poginuo

Zadarska policija objavila je rezultate očevida te nove pojedinosti teške prometne nesreće koja se u petak poslijepodne dogodila na otoku Viru. Utvrđeno je da je u slijetanju quada poginuo 19-godišnji državljanin Njemačke, dok je njegov maloljetni suputnik prevezen u zadarsku bolnicu.

Prema rezultatima očevida sumnje se da je do prometne nesreće došlo dok je 19-godišnji vozač koristeći zaštitnu kacigu upravljao vozilom quad zagrebačkih registarskih oznaka i kretao se Ulicom Put Rastavca.

Dolaskom do križanja s Ulicom Put Radnjače brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima i stanju ceste uslijed čega slijeće izvan kolnika gdje udara u kamenje uz rub kolnika te se u daljnjem nekontroliranom kretanju vozač i putnik odvajaju od vozila.

Od posljedica zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći, smrtno je stradao 19-godišnji vozač, državljanin Njemačke. Putnik iz vozila, maloljetni državljanin Njemačke koji je koristio zaštitnu kacigu, vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u zadarsku bolnicu gdje mu zasad nije okvalificirana težina zadobivenih ozljeda.

Na mjestu događaja policijski službenici su proveli očevid te je o prometnoj nesreći izviješteno nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Nad tijelom preminulog muškarca bit će provedena obdukcija.