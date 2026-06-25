Policija otkriva detalje napada koji je završio smrću Milana Drače: Ubio ga nakon druženja

Zbog sumnje na teško ubojstvo 51-godišnjeg Milana Drače na zadarskom području, policija je uhitila 29-godišnjaka te ga noćas predala pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Kako je objavila policija, nad 29-godišnjakom su policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin, u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije, proveli kriminalističko istraživanje.

Sumnjiče ga da je 23. lipnja oko 23.40 sati u Zadru, na gradskom predjelu Bokanjac, fizički napao Milana Draču te mu rukama i nogama zadao više udaraca po cijelom tijelu i glavi. Prije toga zajedno su se družili.

Od posljedica zadobivenih ozljeda Drača je preminuo u zadarskoj bolnici.

"Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja počinjenog kaznenog djela te je odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Provedenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u organizmu", navode iz zadarske policije.

Na mjestu na kojem su se sukobili policija je provela očevid, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru provedena je i obdukcija nad tijelom preminulog Milana Drače.

"Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva, osumnjičeni 29-godišnjak noćas je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru", objavila je policija.

Prema osumnjičenom muškarcu zadarska policija je prethodnih nekoliko godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala zbog različitih oblika protupravnog ponašanja, piše Net.hr.