Policija otkrila uzrok velikog požara u Aržanu: Uhićen 69-godišnji muškarac

Jučer, 3. rujna 2026. godine oko 11.45 sati, u mjestu Aržano došlo je do izbijanja požara na otvorenom prostoru. Požar je zahvatio oko 12 hektara suhe trave i niskog raslinja, veći broj stabala i sijeno. Požar je lokaliziran u 15.30 sati.

Policijski službenici PGP Imotski jučer su poslijepodne uhitili 69-godišnjeg muškarca koji se dovodi u vezu s izbijanjem požara. Naime, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac tijekom čišćenja zemljišta palio vatru koja je izmakla kontroli.

Na mjestu događaja policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara proveli očevid, kojom prilikom je utvrđeno da je požar izazvan otvorenim plamenom, a opožareno je oko 300 tisuća kvadrata površine.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 69-godišnjakom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je iz nehaja počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom radi čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.