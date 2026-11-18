Policija je dovršila očevid teške prometne nesreće koja se jutros dogodila na državnoj cesti D-1 u Blagaju kod Slunja, u kojoj su poginule tri osobe, a još tri su ozlijeđene.

Utvrđeno je da je nesreću izazvao 52-godišnji vozač koji je u zavoju, preko dvostruke pune crte, krenuo pretjecati teretno vozilo i sudario se s automobilom iz suprotnog smjera. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava.

Nesreća se dogodila u 6:05 sati, kada je 52-godišnji hrvatski državljanin automobilom karlovačkih registracijskih oznaka vozio prema Karlovcu. U lijevom zavoju, preko dvostruke pune crte, počeo je pretjecati teretno vozilo kojim je upravljao 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Pritom se sudario s automobilom sisačkih registracijskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 56-godišnji hrvatski državljanin.

Od siline udara automobil sisačkih oznaka zarotirao se i udario u drugo teretno vozilo, kojim je prema Karlovcu upravljao 66-godišnjak, a zatim se zaustavio na sredini kolnika.

Automobil 52-godišnjaka nastavio se kretati prema Karlovcu, udario u kameni zasjek uz rub ceste, odbio se i zarotirao te udario u prednji dio teretnog vozila koje je prethodno pretjecao.

U nesreći su poginuli 56-godišnji vozač automobila sisačkih oznaka te dvojica putnika iz istog vozila, u dobi od 51 i 53 godine. Treći putnik, 54-godišnjak, teško je ozlijeđen.

Teške ozljede opasne za život zadobio je 52-godišnji vozač automobila karlovačkih oznaka, dok je njegova 52-godišnja suputnica lakše ozlijeđena.

Očevid su proveli policijski službenici i zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Utvrđeno je da su svi sudionici nesreće koristili sigurnosne pojaseve.

Promet tom dionicom državne ceste bio je obustavljen do 11 sati, nakon čega je normaliziran.

Protiv 52-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.