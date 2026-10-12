Policija otkrila tko je osumnjičen za pokušaj ubojstva u Trogiru! Riječ je o 62-godišnjaku, odveden je na Bilice

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim njemačkim državljaninom kojeg se sumnjiči za pokušaj ubojstva 47-godišnjaka na području Trogira.

Prema informacijama splitsko-dalmatinske policije, događaj se zbio 9. listopada 2026. godine, oko 1.30 sati. Sumnja se da je 62-godišnjak oštrim predmetom teško ozlijedio 47-godišnjeg muškarca.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju, iz članka 110. u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona.

Određen mu istražni zatvor

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom ispitan pred zamjenikom županijskog državnog odvjetnika.

Nakon ispitivanja doveden je pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor.

Splitsko-dalmatinska policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o okolnostima i motivima ovog događaja.