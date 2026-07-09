Policija otkrila tko je opljačkao garažu u Dalmaciji

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenog djela teške krađe na štetu 50-godišnjaka.
Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je tijekom svibnja 2026. godine na širem području Skradina, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, provalio u garažu u vlasništvu 50-godišnjaka.
Iz garaže je tom prilikom otuđio više komada različitog alata, čime je vlasniku pričinjena materijalna šteta od nekoliko tisuća eura.
Protiv 60-godišnjaka policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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