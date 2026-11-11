Policija otkrila sigurnosne brojke za Split: Manje kriminala, ali jedan podatak posebno zabrinjava

U Splitu je tijekom prvih osam mjeseci 2026. godine zabilježeno manje kaznenih djela nego u istom razdoblju prošle godine, ali istodobno raste broj prekršaja protiv javnog reda i mira, kao i broj ozlijeđenih i poginulih u prometnim nesrećama. Pokazuju to podaci Policijske uprave splitsko-dalmatinske iz Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Splita, o kojem će se u četvrtak, 12. studenoga, raspravljati na sjednici Gradskog vijeća.

Izvješće je gradskim vijećnicima dostavio gradonačelnik Tomislav Šuta, a na sjednici će ga predstaviti načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Dokument donosi pregled sigurnosnih pokazatelja za cijelu 2025. godinu i prvih osam mjeseci 2026. godine, uključujući podatke o kriminalitetu, javnom redu i miru, prometnim nesrećama, drogama i sigurnosti tijekom turističke sezone.

Manje kaznenih djela, ali neke kategorije bilježe rast

Prema službenim policijskim podacima, tijekom 2025. godine na području Splita evidentirano je ukupno 2.977 kaznenih djela, što predstavlja smanjenje od 11,4 posto u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 3.361.

Od ukupnog broja kaznenih djela u 2025. godini razriješena su 2.033, odnosno 68,3 posto. Najbrojnija su bila kaznena djela na štetu djece i obitelji, kojih je evidentirano 624, zatim krađe s 523 slučaja, prijetnje s 383 slučaja te oštećenja tuđe stvari s 303 slučaja. Tijekom prošle godine na području Splita dogodilo se jedno ubojstvo, a policija navodi kako su sva teža kaznena djela protiv života i tijela razriješena. Pozitivan trend smanjenja ukupnog kriminaliteta nastavio se i tijekom 2026. godine. U prvih osam mjeseci zabilježeno je 1.925 kaznenih djela, što je za 5,6 posto manje nego u istom razdoblju 2025. godine, kada ih je evidentirano 2.039.

Posebno je izraženo smanjenje imovinskog kriminaliteta. Broj provalnih krađa pao je sa 140 na 72, odnosno za 48,6 posto, dok je broj džepnih krađa smanjen sa 63 na 32. Međutim, pojedine kategorije kriminaliteta bilježe rast. Tako je broj kaznenih djela iz područja kibernetičke sigurnosti povećan s 91 na 122, a broj kaznenih djela organiziranog kriminaliteta s 35 na 56. Porastao je i broj razbojništava, kojih je u prvih osam mjeseci 2026. godine evidentirano 15, u usporedbi s deset u istom razdoblju prethodne godine.

U Splitu sve više narušavanja javnog reda i mira

Za razliku od ukupnog kriminaliteta, podaci o javnom redu i miru pokazuju drukčiji trend. Tijekom prvih osam mjeseci 2026. godine u Splitu je evidentirano čak 1.165 prekršaja protiv javnog reda i mira, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 931. Riječ je o povećanju od približno 25 posto. Najviše je evidentirano svađa i vike, ukupno 440 slučajeva, dok je naročito drsko ponašanje zabilježeno 196 puta.

Policija je evidentirala i 81 tučnjavu te 116 prekršaja povezanih s vrijeđanjem moralnih osjećaja građana.

Zanimljivo je da je broj tučnjava pritom smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je zabilježen 91 takav prekršaj. Za usporedbu, tijekom cijele 2025. godine na području Splita evidentiran je 1.301 prekršaj protiv javnog reda i mira, što znači da se ovogodišnji broj već nakon osam mjeseci približio ukupnom prošlogodišnjem rezultatu.

Manje prometnih nesreća, ali dvostruko više poginulih

Posebno zabrinjavaju podaci o sigurnosti cestovnog prometa. Tijekom 2025. godine na splitskim prometnicama poginulo je šest osoba, dok su godinu ranije u prometnim nesrećama smrtno stradale dvije osobe.

U prvih osam mjeseci 2026. godine poginule su četiri osobe, dvostruko više nego u istom razdoblju 2025. godine.

Istodobno je smanjen ukupan broj prometnih nesreća. U prvih osam mjeseci prošle godine evidentirano ih je 957, a ove godine 759. Međutim, povećao se broj nesreća s ozlijeđenim osobama, s 293 na 317. Broj teško ozlijeđenih osoba porastao je s 80 na 96, dok je broj lakše ozlijeđenih povećan s 252 na 291. Ukupno je u prvih osam mjeseci ove godine u prometnim nesrećama na području Splita stradala 391 osoba, uključujući poginule i ozlijeđene, dok ih je godinu ranije bilo 334. Policijski podaci pokazuju i porast pojedinih prometnih prekršaja. Prekoračenje brzine evidentirano je 2.539 puta, u usporedbi s 2.158 slučajeva u istom razdoblju prošle godine. Zabilježen je i porast prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje te nekorištenja sigurnosnog pojasa.

Tisuće zapljena droge, policija iznosi podatke

Poseban dio izvješća odnosi se na suzbijanje zlouporabe droga. Prema podacima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom 2025. godine na području njezine nadležnosti realizirano je čak 2.786 zapljena droge, što je, kako navode, najveći broj do sada. Zbog proizvodnje i preprodaje droge kazneno je prijavljeno 309 osoba za ukupno 363 kaznena djela. Među zaplijenjenim drogama bilo je 138 kilograma marihuane, 8,7 kilograma kokaina, pet kilograma hašiša, 1,4 kilograma amfetamina te 17.547 komada tableta ecstasyja, odnosno MDMA.

U prvih osam mjeseci 2026. godine realizirano je 1.880 zapljena droge, a zbog proizvodnje i preprodaje kazneno je prijavljeno 156 osoba. Važno je naglasiti da se navedeni podaci o zapljenama odnose na područje nadležnosti cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a ne isključivo na grad Split. Policija se u izvješću posebno osvrnula na sigurnost tijekom turističke sezone, kada centar grada svakodnevno posjećuje velik broj domaćih i stranih gostiju. Prema policijskim podacima, Split je tijekom 2025. godine ostvario 1.074.882 turistička dolaska i 3.212.585 noćenja. Policija navodi da su turističke sezone 2025. i 2026. godine protekle bez ozbiljnijih sigurnosnih incidenata. Ipak, tijekom ljeta 2026. godine u užoj gradskoj jezgri sankcionirano je 139 prekršaja narušavanja javnog reda i mira vikom i galamom te 108 prekršaja vrijeđanja moralnih osjećaja građana.

U istom razdoblju evidentirano je 25 džepnih krađa, a počinitelji su pronađeni i kazneno prijavljeni u 17 slučajeva.

Policijski službenici sudjelovali su i u zajedničkim nadzorima s drugim institucijama, uključujući nadzore ugostiteljskih objekata i taksi-prijevoznika. Tijekom nadzora taksi-prijevoza sankcioniran je 71 prekršaj, dok je 19 vozila isključeno iz prometa zbog nepostojanja potrebnih odobrenja za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza.

Policija i Grad dogovorili pristup sustavu videonadzora

U izvješću se navodi i da je tijekom 2026. godine sklopljen novi sporazum između Grada Splita i Ministarstva unutarnjih poslova o pristupu podacima prikupljenima putem gradskog sustava videonadzora. Policiji se time omogućuje praćenje slike, pravodobnije reagiranje te korištenje snimki tijekom kriminalističkih istraživanja.

Policija ističe i suradnju s gradskim kotarevima, mjesnim odborima, školama i gradskim poduzećima, uz provođenje preventivnih programa usmjerenih na sigurnost djece, mladih i starijih osoba. Tijekom školske godine 2025./2026. različitim edukacijama bilo je obuhvaćeno 5.861 dijete osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te 670 roditelja. Izvješće tako pokazuje da se ukupni broj kaznenih djela na području Splita smanjuje, ali istodobno upozorava na rast određenih oblika kriminaliteta, povećanje broja prekršaja protiv javnog reda i mira te ozbiljne posljedice prometnih nesreća.