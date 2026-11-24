Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je o detaljima tragične nesreće na radu koja se dogodila jučer, 23. studenoga, oko 14.45 sati na području Luke Ploče.
U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 31-godišnji djelatnik Luke Ploče.
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Očevidom je rukovodio općinski državni odvjetnik uz nazočnost inspektorice zaštite na radu i policijskih službenika Policijske postaje Ploče.
Stradao tijekom zamjene kotača
Kako je utvrđeno očevidom, do smrtne posljedice došlo je dok je 31-godišnjak mijenjao kotač na radnom stroju.
Tijelo smrtno stradalog djelatnika prevezeno je u dubrovačku bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.
U tijeku je kriminalističko istraživanje koje policija provodi u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Metkoviću i Državnim inspektoratom.