Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je o detaljima tragične nesreće na radu koja se dogodila jučer, 23. studenoga, oko 14.45 sati na području Luke Ploče.

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 31-godišnji djelatnik Luke Ploče.

Očevidom je rukovodio općinski državni odvjetnik uz nazočnost inspektorice zaštite na radu i policijskih službenika Policijske postaje Ploče.

Stradao tijekom zamjene kotača

Kako je utvrđeno očevidom, do smrtne posljedice došlo je dok je 31-godišnjak mijenjao kotač na radnom stroju.

Tijelo smrtno stradalog djelatnika prevezeno je u dubrovačku bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje policija provodi u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Metkoviću i Državnim inspektoratom.